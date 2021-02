Storbritannia runder ti millioner vaksinerte – samtidig går smittetrykket ned

En kvinne går gjennom en tom gate i Carnaby Street i London onsdag. Smittetallene går nå ned i landet. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Storbritannias medisinske rådgiver sier at det verste er over for denne gang. Landet har nå vaksinert over ti millioner mennesker.