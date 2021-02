Tysk politi fant skarp håndgranat i bil

NTB

Tysk politi fant en skarp håndgranat, våpen og narkotika i en bil som var meldt stjålet i Berlin. Sjåføren sa at hun ikke har sertifikat.

Bilen var meldt stjålet og politiet hadde stoppet den for kontroll. Under inspeksjonen fant de den skarpe håndgranaten. Spesialister fraktet den bort på forsvarlig vis, opplyste politiet tirsdag.

Kontrollen skjedde mandag morgen. Da fant politiet også tre økser, i tillegg til en pistol uten skudd og en liten mengde narkotika i håndvesken til den 22 år gamle sjåføren. Selv sa hun til politiet at hun ikke har førerkort.

Fire andre som var i bilen, ble også pågrepet. Alle var påvirket av narkotika, ifølge politiet.

De er nå siktet for biltyveri, for kjøring uten sertifikat, og for kjøring i påvirket tilstand, samt brudd på narkotika- og våpenlovgivningen.