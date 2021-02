Italias president skal snakke med Draghi om ny regjering

NTB

Italias president ønsker å snakke med Mario Draghi, tidligere sjef i den europeiske sentralbanken, etter at regjeringsforhandlingene brøt sammen.

Det ventes at president Sergio Mattarella i onsdagens møte vil be Draghi om å ta over som statsminister.

Mattarella ba tirsdag kveld nasjonalforsamlingen om å støtte en ny, «ikke-politisk regjering» som kan lede landet videre gjennom pandemien.

Italias regjeringspartier klarte ikke å bli enige om å danne en ny regjering innen fristen tirsdag. Én uke etter at regjeringen gikk av, er de styrende partiene dermed ennå ikke enige om noen ny koalisjon.

Manglende enighet betyr fortsatt politisk kaos i Italia. Er det ikke tverrpolitisk støtte til en teknokrat-regjering, kan presidenten bli nødt til å skrive ut nyvalg.

Statsminister Giuseppe Conte håper å kunne fortsette i jobben, men forgjengeren Matteo Renzi har så langt ikke villet forplikte seg til noe samarbeid.

Ønsker kontinuitet

Det var Renzi som utløste krisen ved å trekke partiet sitt Italia Viva ut av koalisjonen. Partiet trakk seg da det ikke fikk gjennomslag for kravet om å søke om lån fra EUs stabiliseringsmekanisme i tillegg til milliardbidraget fra unionens gjenreisingspakke.

Italia Viva er ikke stort, men har vært tungen på vektskålen og nekter å gi seg.

President Mattarella ønsker kontinuitet og har understreket at Italia trenger en regjering til å styre landet gjennom pandemien. Så langt har den kostet nesten 89.000 mennesker livet og ført til den største økonomiske nedturen siden andre verdenskrig.

Kan bli nyvalg

I stedet for å fortsette med Conte, skal Italia Viva være villig til å støtte en teknokratisk regjering med bredere parlamentarisk støtte, styrt av Draghi, sa en kilde i partiet til Reuters tidligere tirsdag.

Nyvalg er imidlertid kravet fra Ligaen og Fratelli d'Italia, mens Silvio Berlusconis Forza Italia er i tenkeboksen, skriver Corriere della Sera.