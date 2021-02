Britisk coronavariant har mutert på nytt – forskerne frykter tapt immunitet

Britene har oppdaget en ny mutasjon av virusvarianten som først ble oppdaget i landet. Nå frykter forskerne at mutasjonen vil påvirke immuniteten.

Britiske forskere har nå påvist en ny mutasjon i coronavirus-varianten som er mest kjent som den britiske varianten, eller B117 på fagspråket. Funnet kom frem i en tilstandsrapport fra britiske helsemyndigheter.

Den nye mutasjonen har fått navnet E484K og er en mutasjon som tidligere også er oppdaget i den sørafrikanske og den brasilianske varianten. Dette skjer i kombinasjon med N501Y-mutasjonen som også den britiske varianten har. Det er denne kombinasjonen som uroer forskerne.

– Urovekkende

– Viruset endrer form, slik at antistoffene ikke kjenner igjen viruset på samme måte. Faktum at denne mutasjonen er plukket opp i noen prøver, er en ny vri – og urovekkende, forklarer forsker Thomas Moore til Sky News.

Det kan bety at personer som i dag har immunitet ved å enten ha hatt viruset tidligere, eller har fått vaksine, risikerer å bli smittet på ny. Dette er samme mutasjon forskerne tror er årsaken til at variantene fra Sør-Afrika og Brasil kan virke å lure seg unna deler av virkningen til vaksinene.

– Da disse virusvariantene også ser ut til å ha økt spredningspotensial så antar vi at E484K-mutasjonen i tillegg til N501Y i hvert fall ikke vil redusere smittsomheten til den britiske varianten, sier seksjonsleder Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet til VG.

Flere smittede øker sannsynlighet for mutasjon

At det kommer nye mutasjoner er i seg selv ikke overraskende for forskerne.

– Når flere mennesker i verden smittes, øker også risikoen for mutasjoner med betydelige konsekvenser, fortalte epidemiologen Emma Hodcroft ved Universitetet i Bern til nyhetsbyrået AFP i forrige uke.

Bragstad i FHI sier til VG at det fortsatt er registrert få tilfeller av den nye britiske varianten og at det er for tidlig å si noe om det vil øke potensialet for viruset å unnslippe immunitet. Så langt den nye mutasjonen funnet i 11 av 200.000 prøver.