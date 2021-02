Australia: Én bekreftet smittet – setter 2 millioner i karantene

Søndag 31. januar kom meldingen som satte en stopper for delstaten Vest-Australias ti måneder lange coronafrie hverdag. Én person hadde testet positivt, og dermed skal byens to millioner innbyggere nå i fem dagers nedstengning.

Én ung sikkerhetsvakt ved et karantenehotell testet positivt for covid-19 og hadde milde symptomer. Det førte til at hele Perth, Australias fjerde største by, ble satt i fem dagers fullstendig lockdown.