Navalnyj for retten i Moskva

Den russiske aktivisten og opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj risikerer å måte sone en snart seks år gammel betinget dom på tre og et halvt års fengsel for hvitvasking og underslag, som følge av brudd på meldeplikten mens han lå forgiftet på sykehus i Tyskland. Foto: AP / NTB.

NTB

Flere enn 200 demonstranter er pågrepet utenfor domstolen i Moskca der rettsmøtet mot den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj pågår.

Retten skal ta stilling til om 44-åringen har brutt vilkårene for en betinget dom for underslag og hvitvasking som han fikk i 2014.

Russisk påtalemyndighet mener at dette er tilfelle og at Navalnyj derfor må sone tre og et halvt år i fengsel.

Navalnyj, som er en av president Vladimir Putins fremste kritikere, hevder at dommen fra 2014 var politisk motivert.

Putins talsmann Dmitrij Peskov kommenterte tirsdag saken mot Navalnyj og sa at han håpet at den ikke ville påvirke Russlands forhold til Europa.

– Vi håper at dette tøvet, der man knytter forholdet mellom Russland og EU til en innsatt i et fengsel, opphører, sa han.

Forgiftet

Navalnyj ble akutt syk på et fly på vei fra Sibir til Moskva i august i fjor. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. Der ble det påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok.

Store politistyrker var på plass utenfor rettslokalet i Moskva der den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj ble framstilt tirsdag. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

Navalnyjs advokater mener at han umulig kunne overholde meldeplikten overfor russiske myndigheter mens han lå på sykehus i Tyskland, og at den betingede dommen derfor ikke kan omgjøres til ubetinget.

44-åringen ble pågrepet da han returnerte til Russland i forrige måned, noe som utløste store demonstrasjoner både i Moskva og andre byer.

Pågripelsen resulterte også i protester fra vestlige land, blant dem Norge.

– Europas stemme er sterkere når vi står sammen. Og jeg mener vi nå må stå sammen for å si følgende: Vi ber om at Aleksej Navalnyj umiddelbart slippes fri, tvitret statsminister Erna Solberg (H).

Store demonstrasjoner

Under søndagens demonstrasjoner ble 5.750 pågrepet, over 1.900 av dem i Moskva, og flere hevder å ha blitt mishandlet av politiet. De fleste ble løslatt etter kort tid, men risikerer bøter eller fengsel i opptil 15 dager. Noen er siktet for vold mot politiet.

Navalnyjs medarbeidere har oppfordret til nye demonstrasjoner i forbindelse med rettsmøtet tirsdag, og store politistyrker var på plass utenfor rettslokalet i Moskva da saken åpnet.

Ifølge organisasjonen OVD-info skal minst 240 demonstranter ha blitt pågrepet og kjørt bort til fire ulike politistasjoner i løpet av tirsdag formiddag.

Reuters-journalister på stedet melder at de var vitne til at rundt 60 Navalnyj-tilhengere ble pågrepet.