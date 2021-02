USAs stjernedemokrat AOC: – Jeg har blitt utsatt for seksuelle overgrep

Kongresskvinne for demokratene i delstaten New York, Alexandria Ocasio-Cortez forteller om traumene fra Kongress-stormingen bragte frem gamle traumer.

Under en åpenhjertig direktesending på Instagram, fortalte Alexandra Ocasio-Cortez (31) om hvordan stormingen av Kongressen brakte frem gamle vonde minner.

Hun hadde låst seg inne på et toalett tilknyttet kontoret sitt og hørte bråket utenfor.

– Hvor er hun? Hvor er hun? var det en stemme som skrek, fortalte Ocasio-Cortez i en Instagram-direktesending til sine følgere mandag kveld, gjengitt av Washington Post.

– Det var øyeblikket jeg trodde alt var over, sa hun til følgerne.

150.000 fulgte direktesending

Personen som sto utenfor viste seg å være en politibetjent som skulle frakte henne til et tryggere sted.

Det var tusenvis av rasende Trump-supportere som hadde stormet Kongressen da Joe Bidens valgseier skulle offisielt godkjennes av sittende visepresident Mike Pence 6. januar.

Det var om lag 150.000 følgere som så den unge demokraten fra delstaten New York i en 90 minutter lang sending fortelle om hvordan den dramatiske situasjonen brakte frem gamle traumer.

– Jeg har opplevd seksuelle overgrep

Hun anklaget republikanske senatorer som Ted Cruz og Josh Harley for å ha forsøkt å tone ned og bagatellisere stormingen og sammenlignet dem med overgripere som forsøker å stilne og undergrave sine ofre.

– Disse menneskene som sier at vi skal gå videre, at det ikke er en stor sak, at vi skal glemme det som har skjedd, eller til og med ber oss om å be om unnskyldning. Det er en taktikk overgripere bruker – det vet jeg som har opplevd seksuelle overgrep, sa kongresskvinnen tårevått.

– Jeg har ikke fortalt dette til mange i livet mitt. Men når vi går gjennom traumer, så kommer gamle traumer tilbake, sa kvinnen som også går under kallenavnet AOC.

Mye frustrasjon over tilbakemeldingene

Hun mener det ikke å bli trodd gjør alt ekstra ille og har følt på mye frustrasjon etter å ha blitt fortalt at hun må «komme seg videre» siden Kongress-stormingen.

– Det er også en traume at folk ikke tror deg, prøver å ydmyke deg offentlig eller gjøre deg flau. Og noen ganger blir man påvirket, fordi man ikke ønsker å tro at det har skjedd selv, sier hun og utdyper:

– Du vil ikke tro at det har skjedd med deg, eller at person X ønsket å skade deg. Du vil ikke innrømme at du har blitt mishandlet, angrepet og så videre, fordi du ikke vil være et offer.

Føderale myndigheter har etter stormingen tiltalt minst én Kongress-stormer som på Twitter truet Cortez med meldingen «Snikdrep AOC».