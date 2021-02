Libanons traumer vokser i omfang

NTB

Mer enn 200 mistet livet og tusenvis ble skadd i eksplosjonen i Beirut i august i fjor. Nå er en bølge av depresjon i ferd med å ramme Libanon hardt.

Joana Dagher lå bevisstløs og blødende under en haug av murstein i leiligheten sin etter den katastrofale eksplosjonen da et lager med 3.000 tonn ammoniumnitrat i havna i Beirut gikk i lufta 4. august i fjor.

Eksplosjonen er blant de største ikke-kjernefysiske sprengningene som noensinne er registrert. Store deler av Beirut ble fullstendig rasert, og ifølge FN-anslag mistet nærmere 250.000 mennesker hjemmene sine.

Mistet hukommelsen

Dagher overlevde takket være en modig ektemann som lyktes i å grave henne fram, en snill fremmed som fraktet henne til sykehus i sin ødelagte bil, og søstrene som hjalp henne i kaoset på det overfylte sykehuset.

Men Dagher husker ikke noe av dette. Det 33 år gamle tobarnsmoren mistet hukommelsen etter ulykken.

– Jeg mistet livet mitt 4. august. Jeg mistet huset mitt, hukommelsen min, jeg mistet to venner. Jeg mistet min mentale helse, og slik mistet jeg alt, sier hun.

Dagher bor nå i en midlertidig leilighet utenfor Beirut. Til tross for problemene, har hun bestemt seg for å bli og ikke gjøre som så mange andre – forlate Libanon.

– Jeg vil være nær dem jeg er glad i og familien min, og jeg vil ikke la de politikerne fjerne meg fra hjemmet mitt eller landet mitt. Jeg vil bli her for å se rettferdigheten skje fyllest, sier hun.

Traumer og håpløshet

I Beirut øker nå omfanget av mentale helseproblemer blant dem som overlevde eksplosjonen. Libanon har vært gjennom mange kriger, uroligheter og angrep, men aldri har så mange mennesker vært gjennom en så traumatiserende hendelse – samtidig.

Ulykken kom på toppen av en rekke problemer i Libanon, deriblant en uforutsett økonomisk krise, koronapandemien og en generell følelse av håpløshet etter at en rekke protester mot landets epidemiske korrupsjon hadde mislyktes.

– Det er svært høye nivåer nå av stress og bekymring i befolkningen, sier psykologen Mia Atwi. Hun er president for organisasjonen Embrace, som gir støtte til folk med mentale helseproblemer. Men ventelistene er lange og vokser for hver dag som går.

Selvmordstanker

Ifølge Atwi står et flertall av befolkningen i fare for å bikke over i klinisk depresjon. 28 prosent av dem som har tatt kontakt med Embrace etter eksplosjonen, har selvmordstanker, forteller hun.

Samtidig har etterspørselen etter terapeuter eksplodert og gjort det langt vanskeligere å få hjelp. Det gjør ikke situasjonen bedre at mange kvalifiserte eksperter nå forlater Libanon.

Også folk som ikke fikk fysiske skader, sliter mentalt. Najla Fadel (33), høygravid med sitt andre barn, kom mirakuløst fra ulykken uten en skramme selv om alle vinduene i huset hennes ble blåst inn. Men barnevakten ble hardt skadd, og Fadel måtte selv frakte den blødende kvinnen til sykehus.

Mareritt

Siden har nettene vært fulle av mareritter.

– Jeg spretter opp ved den minste lyd og prøver å søke beskyttelse, sier hun.

Det verste er tordenvær og lyden av israelske krigsfly som ofte bryter flyforbudet og flyr lavt over Libanons hovedstad.

– For et par netter siden, da flyene kretset over Beirut, sov jeg i korridoren. Der er jeg nærmere rommet til barna, forteller Fadel.

Sliter med fattigdom

Selv har hun fått litt hjelp av en terapeut. Men mange er ikke så heldige.

– Det er mange som overser sin mentale helse eller ikke vet hva de skal gjøre, sier president Souraya Frem i organisasjonen Cenacle De Lumiere. Etter eksplosjonen i august begynte de å tilby gratis helsehjelp til folk som sliter psykisk.

– Folk sliter med fattigdom og hvordan de skal få endene til å møtes. De prioriterer ikke mentale helseproblemer, slår hun fast.