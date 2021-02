Harris snakket med Trudeau

Visepresident Kamala Harris, her etter å ha mottatt andre dose av en koronavaksine 26. januar, ringte mandag til Canadas statsminister. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

USAs visepresident Kamala Harris ringte mandag til Canadas statsminister Justin Trudeau i det som var hennes første telefonsamtale til en utenlandsk leder.

I samtalen forsikret Harris at Joe Bidens administrasjon skal gjøre alt i dens makt for å få løslatt to canadiske borgere som er fengslet i Kina.

Michael Kovrig og Michael Spavor er i fengsel i Kina, angivelig som svar på Canadas pågripelse av Huawei-toppen Meng Wanzhou i 2018 – en pågripelse som skjedde etter at USA hadde utstedt arrestordre. USA ønsker henne utlevert fra Canada for å stille henne for retten.

Pågripelsen av Meng skapte sinne i Beijing, og Kina har siden blant annet forbudt import av noen canadiske produkter. Skjebnen for de to canadierne i Kina har høyeste prioritet hos Trudeau, og Canada har bedt Washington om å legge press på Beijing for å løslate dem.

I samtalen mandag snakket Harris også om tiden da hun gikk på skole i Montreal, og de diskuterte handelspolitikk.

Harris og Trudeau ble enige om å planlegget et møte senere denne måneden. Det er uklart om det vil skje ansikt til ansikt, eller om det blir et videomøte som følge av koronapandemien.

Canada har tradisjonelt vært første landet som har blitt kontaktet av nye amerikanske administrasjoner. Bidens første telefonsamtale til en utenlandsk leder gikk også til Trudeau.