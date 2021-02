Samtale om krisepakke endte uten enighet i Det hvite hus

Senator Susan Collins fra Maine sa at møtet med president Joe Biden og visepresident Kamala Harris var produktivt og utmerket, men at de ikke kom til enighet om ny krisepakke. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

En gruppe republikanske senatorer har hatt et produktivt møte med president Joe Biden om en krisepakke for å gjenreise økonomien, men kom ikke til enighet.

Det opplyste den republikanske senatoren Susan Collins etter at møtet var ferdig natt til tirsdag norsk tid.

Collins møtte Biden og visepresident Kamala Harris sammen med åtte andre republikanske senatorer. Hun beskriver møtet med Biden som «utmerket», til tross for den manglende enigheten, melder Reuters.

Hun sa også at hun har håp om at Kongressen vil kunne vedta en ny krisepakke for å gjenreise landets koronarammede økonomi.

En tredel

Biden har foreslått å bruke 1.900 milliarder dollar – drøyt 16.000 milliarder kroner. Republikanere i Kongressen vil ikke støtte en så stor krisepakke. Deres utkast har en prislapp på drøyt 600 milliarder dollar.

I de ti republikanernes utkast er verken økonomisk hjelp til delstater eller lokale myndigheter med – begge deler avgjørende for Demokratene.

De ti foreslår også å senke summen i engangsutbetalinger til amerikanere fra 1.400 dollar som Biden ønsker, til 1.000 dollar.

Samarbeid

Biden har lagt vekt på at han vil gjenreise tverrpolitisk samarbeid i Washington.

De ti republikanerne i Senatet har sagt at de ønsker å samarbeide med Biden, men deres forslag levnes små sjanser til støtte blant presidentens partifeller.

Før de ti møtte Biden mandag, fortsatte han å fremme sin egen økonomiske gjenreisingsplan.

– Vi står overfor en økonomisk krise forårsaket av en folkehelsekrise, og vi trenger akutt handling for å bekjempe begge, tvitret Biden.

– Min amerikanske redningsplan vil få oss ut av dypet av disse krisene, skrev han.