Iran tester ny bærerakett for satellitter

Forsvarsdepartementet i Teheran sendte mandag ut dette bildet av oppskytingen. Foto: Irans forsvarsdepartement via AP / NTB

NTB

Iran har gjennomført en vellykket test av en ny rakett som kan frakte satellitter på opptil 220 kilo ut i en bane på 500 kilometer rundt jorda.

Den statlige kringkasteren IRIB viste mandag opptak av oppskytingen, men oppga ikke detaljer om hvor eller når det skjedde.

Tretrinnsraketten har fått navnet Zuljanah og er oppkalt etter profeten Mohammeds barnebarn Imam Husseins hest.

I april i fjor sendte Iran opp satellitten Nour-1 i en bane som går 425 kilometer over jordas overflate.

Teheran oppgir at landets satellitter samler inn data knyttet til vær, naturkatastrofer og jordbruk, og at de ikke har militær hensikt. USA og Israel frykter på sin side at Iran kan bruke teknologien til å bygge langdistansemissiler.