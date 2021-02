Avskåret hode funnet i fransk by

Det nasjonale politiets spesialstyrke Raid er også på plass i byen. Arkivfoto: REUTERS/Philippe Wojazer

NTB

Et område i byen Toulon i Frankrike ble sperret av mandag da en pappeske med et avkuttet menneskehode ble kastet ut av et vindu. Én person er pågrepet.