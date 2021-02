USA: Politiet peppersprayet 9-åring

Skjermdump fra videoen kort tid før politibetjentene bestemte seg for å pepperspraye jenta, da hun ikke ville følge deres pålegg.

Raseriet mot politiet i Rochester koker opp på ny, måneder etter at politisjefen måtte gå av.

Byen i New York-delstaten har hatt sin fulle hyre med politiskandaler. I september i fjor gikk politisjef La'Ron Singletary og hele hans politiledelse av etter at en svart mann døde etter å ha blitt kvalt under en pågripelse.

Daniel Prude (41), som var svart, løp naken i gaten da politiet pågrep ham. De puttet en hette over hodet hans som skulle hindre at politifolkene ble spyttet på, og holdt ham nede i to minutter til han sluttet å puste.

Han døde en uke senere etter å ha blitt frakoblet en pustemaskin.

– Jeg er et barn

Nå er det frigjort en fersk video fra politiets egne kroppskameraer der politikonstabler bruker pepperspray mot en ni år gammel jente.

Ifølge New York Times hadde politiet rykket ut med store styrker til en melding om husbråk. Politibetjentene fant niåringen i en oppkavet tilstand der hun truet med å skade seg selv og moren.

For å få kontroll på jenta ble hun ført ut i snøen og iført håndjern. Jenta skal ha reagert kraftig på dette og skreket at hun ønsket å bli tatt med til faren sin.

Ved et tidspunkt sier den ene politibetjenten i videoen at hun oppførte seg som et barn.

– Jeg er et barn, skrek jenta tilbake.

– Noe man absolutt ikke ønsker å se

Da politibetjentene, etter å forgjeves ha forsøkt å roe henne ned, deretter tvang henne inn i en politibil, skal hun ha sparket til den ene betjenten. Da tar tålmodigheten slutt for politibetjentene som finner frem peppersprayen.

– Jeg kommer ikke til å stå her og fortelle dere at det var riktig å pepperspraye en niåring, sa Rochesters relativt ferske politisjef, Cynthia Herriott-Sullivan under en pressekonferanse søndag, der videomaterialet ble offentliggjort.

– Jeg kan fortelle dere at den videoen, som en mor, er noe man absolutt ikke ønsker å se, sa hun følelsesladet, ifølge nytimes.com.

Hun ba byens betjenter om å vise større grad av empati og medfølelse i møte med oppkavede personer, og tok til orde for bedre trening i å de-eskalere slike situasjoner.

– Dette er ikke TV

Politistabens fagforening har på sin side forsvart betjentenes håndtering.

– Jeg sier ikke at det ikke finnes bedre måter å løse situasjonen på, men la oss være realistiske om hva vi har med å gjøre her. Dette er ikke TV. Det er ikke Hollywood. Det er ikke snakk om en enkelt håndterbar situasjon der vi kan strekke ut en arm og få en person til å umiddelbart la seg legge i jern og innrette seg. Det er ikke så enkelt, sa fagforeningsleder Mike Mazzeo til avisen Rochester Democrat & Chronicle.

– Dette er ikke noe noen av oss ønsker å rettferdiggjøre, sier ordfører Lovely Warren på pressekonferansen.

Etter at jenta var satt i politibilen, ble hun fraktet til et sykehus for sjekk. Hun har siden blitt utskrevet fra sykehuset.

Ordføreren har beordret en granskning av hendelsen, melder NBC News.