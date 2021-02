Bondevik i sorg over Myanmar-situasjonen: – Det er dypt tragisk

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik kaller utviklingen i Myanmar for tragisk. Til ABC Nyheter ber han Norge ta saken opp i FNs sikkerhetsråd.

– Det er dypt tragisk. Jeg føler en sorg over det som skjer, sier tidligere statsminister, og leder for Oslosenteret Kjell Magne Bondevik til ABC Nyheter.

Militæret i Myanmar hevder de har grepet makten fordi høstens valg var preget av utbredt valgfusk. Det var det andre demokratiske valget i landet etter nesten 50 år med militært diktatur.

Aung San Suu Kyi, president Win Myint og flere ledere på delstatsnivå er blant dem som ble pågrepet over natten.

Stort tilbakeslag for demokratiseringen

Flere eksperter har hevdet at demokratiseringen av landet har blitt satt tilbake flere tiår. Det synet deler Bondevik.

– Det er et stort tilbakeslag for demokratiseringen. Vi må huske at det var betydelig pressefrihet, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og demokratiske valg. Dette blir nå reversert, sier han.

Bondevik har tidligere møtt fredsprisvinner Aung San Suu Kyi (ASSK), som nå er blant de pågrepne. Hennes parti har bedt folket i landet motsette seg statskuppet. Bondevik frykter det kan bli voldelige opprør.

– Det kan ikke utelukkes. Men ASSK har alltid stått for ikke-vold, og jeg håper at hennes tilhengere følger denne linjen.

Han mener de militære nå må frigi fredsprisvinneren og de andre arresterte og gå i dialog med dem, for å roe ned situasjonen.

Nobels fredsprisvinner Aung San Suu Kyi (midten) sammen med Thorbjørn Jagland og Kaci Kullmann Five i nobelkomiteen under markeringen I Rådhuset i 2012. Les mer Lukk

– Kina blir avgjørende

Mange nasjoner har fordømt kuppet. En noe mer forsiktig uttalelse kommer fra regjeringen i Kina, som har tette økonomiske forbindelser til Myanmar.

– Kina er en vennligsinnet nabo til Myanmar, understreker en talsmann i det kinesiske utenriksdepartementet.

Bondevik har fått med seg Kinas avventende reaksjon.

– Jeg er veldig spent på Kina. Deres reaksjon kan bli avgjørende. Myanmar kan ikke klare seg lenge hvis de får Kina mot seg, sier han og kommer med klar oppfordring til utenriksminister Ine Eriksen Søreide;

– Norge må ta dette opp i FNs sikkerhetsråd med sikte på en klar fordømmelse. De militære kan være følsomme mot å bli internasjonalt isolert, dette var nok noe av bakgrunnen for at de åpnet opp for demokratisering for om lag ti år siden, sier Bondevik til ABC Nyheter.

Utenriksminister Søreide sier Norge fordømmer militærkuppet.

– Norge fordømmer nattens kupp i Myanmar, sier Søreide i en uttalelse.

– Landets militære ledelse må løslate landets demokratisk valgte ledelse. Partene må finne en fredelig løsning gjennom dialog og respekt for demokratiske prinsipper og godt styresett, krever hun.