To menn dømt for Lego-svindel

To menn er i Danmark dømt til fengselsstraffer for å ha svindlet leketøysgiganten Lego for 17 millioner danske kroner. På bildet Legos hovedkvarter i Billund i Danmark. Foto: Erik Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

To menn har fått fengselsstraff i Danmark for å over flere år ha svindlet leketøysgiganten Lego for flere millioner kroner.