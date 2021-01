Minst 17 drept i angrep mot hotell i Mogadishu

Et stillbilde fra en video viser folk som flykter fra området etter at en eksplosjon rammet hotellet Afrik i Mogadishu. Flere personer er drept, og det skytes på hotellet, ifølge politiet. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Minst 17 personer er drept i et pågående angrep mot et hotell i Somalias hovedstad Mogadishu. Islamistgruppa al-Shabaab har tatt på seg skylden for aksjonen.