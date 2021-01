Tre unge tunisiere fikk 30 års fengsel for cannabisbruk

NTB

Reaksjonene er sterke etter at tre unge tunisiere ble dømt til 30 års fengsel for å ha brukt cannabis.

Både tunisiske menneskerettighetsaktivister og brukere av sosiale medier reagerer sterkt på dommene. Alle de tre dømte er under 30 år.

Mohamed Faouzi Daoudi, en talsmann for domstolen i Kef nord i Tunisia, sier at dommen ikke bare handlet om narkotikabruken, men også at den skjedde på en sportsarena.

Daoudi sier tunisisk lov har strenge straffer for narkotikabruk på offentlig sted. Dommen, som ble avsagt 20. januar, kan ankes.

– Dette er et avskrekkende tiltak som retter seg mot unge, sier Amnesty Internationals talsperson Amna Guellali. Hun omtaler det som prinsipielt uakseptabelt.