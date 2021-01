Tidligere KGB-spion hevder Trump var deres perfekte mål på 80-tallet: – De oppfordret ham til å bli president

Ifølge den tidligere spionen drev KGB med et politisk spill med unge Donald Trump.

Det var under Trumps besøk til Moskva i 1987 med sin daværende ekskone Ivana at KGB så sitt snitt. Ifølge tidligere KBG-spion Yuri Shvets hadde de studert Trumps personlighet over lengre tid da han ankom landet.

– For KBG handlet dette om å smigre. De oppfattet ham som svært lett å påvirke med komplimenter, og sa at han en dag burde bli USAs president, forteller Shvets til The Guardian.

Ifølge avisen er Yuri en nøkkel-kilde i en kommende bok som omhandler temaet.

KBG la merke til unge Trump

Kort tid etter vendte Trump-paret tilbake til New York og forretningsmannen begynte forberedelsene til å stille som republikanernes presidentkandidat. 29 år senere stilte han til valg og vant mot demokratenes kandidat Hillary Clinton. Moskva feiret Trumps valgseier.

Russland og Sovjet oppdaget unge Trump allerede da han startet sitt Manhattan-imperium på tidlig 80-tallet. Det var i 1980 at 34 år gamle Trump kjøpte sitt første store prosjekt, Grand Hyatt New York, i hjertet av Manhattan. I sammenheng med renoveringen kjøpte Trump 200 TV-er fra Sovjet-fødte Semyon Kislins selskap Joy-Lud electronics.

I 1978 viste Donald Trump fram planene for det som skulle bli hans første store Manhattan-suksess. Les mer Lukk

– Trump var den perfekte kandidat

Ifølge Shvets var Kislins selskap under KGBs kontroll og at Kislin, som en såkalt «spotter-agent», bet seg merke i unge Trump og anså han som en en fremtidig forretnings-gigant. I dag er Kislin en nær venn av Trumps advokat Rudy Giuliani, og benekter å ha noe tilknytning til KGB, skriver nyhetsbyrået Al-Jazeera. Shvets mener på sin side at Trump var et nøye planlagt mål.

– Trump var den perfekte kandidat. Hans forfengelighet og narsissisme gjorde ham til en utmerket rekrutt. De dyrket ham i 40 år, også gjennom valget, sier Shvets.

FBI-direktør Robert Muellers etterforskning etter valget i 2016 avdekket ingen konkrete bevis på russisk innblanding i presidentvalget, og Donald Trump har hele tiden benektet politisk tilknytning til Russland. Ifølge BBC konstaterte Mueller at rapporten ikke renvasket den daværende presidenten, men at den heller ikke kunne føre til siktelse av en sittende president.