Coronakrisen fortsetter i Portugal

Portugal er i ferd med å gå tom for sykesenger til coronapasienter på landets intensivavdelinger, etter en økning i antall smittetilfeller.

Lørdag skal Portugal kun ha hatt syv sykesenger tilgjengelig for coronapasienter på fastlandet. Etter en økning i smittetilfeller skal myndighetene ha vært nødt til å sende pasienter til portugisiske øyer.

Det skriver Reuters.

Data fra landets helsetjeneste viser at ut av de 850 sykesengene som er holdt av til covid-19-pasienter, skal 843 senger være opptatt. Dette er ny rekord.

I tillegg til de 850 sengene skal landet ha 420 senger som er holdt av for pasienter med andre sykdommer.

Det siste døgnet har Portugal registrert 12.435 smittetilfeller og 293 dødsfall.

Har ikke plass til de døde

Så langt har Portugal registrert 12.179 coronarelaterte dødsfall og 711.018 smittetilfeller. I tillegg har landet verdens høyeste gjennomsnitt på smitte og dødsfall per innbygger de siste syv dagene, ifølge statistikksiden Our world in data.

På fredag varslet justisdepartementet at landets rettsmedisinske institutt, som har ansvar for å utføre obduksjoner, hadde bedt om en frysebil som kunne bevare døde, da begravelsesbyråene ikke greide å ta dem i mot raskt nok.

Flere av sykehusene skal også ha vært nødt til å installere frysecontainere for å ta vekk noe av presset på likhusene.

Ifølge Dagbladet skal over tolv ambulanser ha vært nødt til å stå i kø i og vente på å overlevere covid-19-pasienter til legene på Lisboas største sykehus forrige uke. Ved noen sykehus har ambulansesjåfører meldt at de har vært nødt til å vente i flere timer.

Spurte Tyskland om hjelp

I et intervju med TVI onsdag kveld, fortalte Portugals statsminister, António Costa, at han trodde den forferdelige situasjonen ville pågå i flere uker fremover, skriver Anadolu Agency.

Costa meddelte at de hadde søkt hjelp fra andre land, men at det var vanskelig å få sendt pasienter for behandling utenlands på grunn av landets geografiske posisjon.

Statsministeren skal også ha spurt Tyskland om de kan sende sykepleiere og leger, men «dessverre var ikke de tilgjengelig».

Full nedstengning

I julen lettet landets myndigheter på coronarestriksjonene, noe statsministeren i senere tid har innrømmet var en tabbe.

Portugisere får ikke lenger reise ut av landet, og med unntak av apotek og matbutikker er alle butikker og skoler stengt. Alle som kan jobbe hjemmefra er pålagt til å gjøre dette. Nedstengningen gjelder i utgangspunktet til midten av februar.