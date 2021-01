Vaksine-bråk i svensk kommune: – Jeg er jævlig forbanna

Mange ansatte i helsetjenesten i Kiruna venter på å bli vaksinert for coronaviruset.

Tillitsvalgte kritiserer Kiruna kommune for å ha vaksinert sjefer før helsepersonell.

I den svenske byen Kiruna har det oppstått bråk etter at flere sjefer i kommunen skal ha blitt coronavaksinert. Tillitsvalgte for hjemmetjenesten i kommunen reagerer kraftig på at sjefene har blitt prioritert før de ansatte, som hver dag er ute på pleiebesøk hjemme hos de eldre.

De retter sterk kritikk mot kommunen.

– Det er bedrøvelig. Man slår bena under de ansatte, de som kjemper i fronten mot corona. Samtidig går de imot retningslinjene og prioriteringslisten, som skal beskytte de som har størst risiko for å bli alvorlig syke eller død. Jeg er jævlig forbanna, sier avdelingsleder i fagforbundet Kommunal Norrbotten, Zara Leghissa, til Aftonbladet.

– Det er ikke klokt



Hun mener flere av fagforbundets medlemmer føler seg forbigått, og advarer om at ansatte har mistet tilliten til kommunen.

– De er forbannet, triste og føler seg oversett. Folkehelsemyndigheten og regjeringen har sagt at vi må beskytte de eldre og mest sårbare. Her gjør Kiruna kommune det motsatte, sier Leghissa til Aftonbladet.

Og fortsetter:

– De har et så dårlig syn på de ansatte. Det er ikke klokt.

Hun forteller at flere ansatte har fått nok og sagt opp jobbene sine.

Avviser brudd



Håkan Dahlqvist, sosialsjef i Kiruna kommune, sier til Sveriges Radio at han kun vet om tre sjefer som har blitt vaksinert. Sjefene skal ha blitt vaksinert med «rester» som var igjen etter at eldre hadde blitt prioritert.

– Vårt hovedmål har vært å vaksinere helsepersonell, og til nå har 170 helsepersonell blitt vaksinert, sier Dahlqvist.

Han avviser at kommunen har brutt med de nasjonale retningslinjene.

– Vi anser også førstelinjeledere i helsevesenet, som førsteprioritet. Det viktigste er at dosene ikke gikk til spille, sier han til Sveriges Radio.