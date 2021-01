Frp-representant nominerer Nato til Nobels fredspris

NTB

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) har nominert Nato til Nobels fredspris.

Det er andre året på rad at Wiborg nominerer Nato til fredsprisen.

«Begrunnelsen er at Nato, bare ved sin eksistens, har bidratt til å unngå væpnede konflikter i lang tid. Takket være Nato sin eksistens unngikk vi direkte væpnet konflikt mellom Sovjet/Russland og Vesten. Nato var også en betydelig bidragsyter til at muren falt, og at kommunismen falt, og dermed ble spenningen i verden redusert», skriver stortingsrepresentanten i en epost til NTB.

«Nato har også gjennom flere utvidelser i mange år bidratt til å sikre fred i flere mindre nasjoner som fort kunne vært utsatt for angrep og dermed opprustning hvis ikke de hadde hatt Nato i ryggen», skriver Wiborg videre.