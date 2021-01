WHO-team besøkte nytt sykehus i Wuhan

Medlemmer av WHO-teamet på vei for å gjøre nye undersøkelser i Wuhan lørdag morgen. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

NTB

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fortsatte lørdag sine undersøkelser i Wuhan, der coronaviruset først ble oppdaget.

Blant annet besøkte de Jinyintan-sykehuset, det første som tok imot pasienter som offisielt hadde fått diagnosen covid-19.

– En viktig mulighet til å snakke direkte med leger som var til stede på dette kritiske tidspunktet og kjempet mot covid, skrev zoologen Peter Daszak på Twitter.

Daszak jobber for den amerikanske organisasjonen EcoHealth Alliance og er en del av WHO-teamet.

De begynte undersøkelsene dagen før. Da besøkte de et annet sykehus som skal ha vært det første som behandlet pasienter som senere viste seg å være rammet av covid-19.

Omfattende jobb

Målet med besøket i den kinesiske storbyen er å undersøke hvordan coronapandemien oppsto. Men det kan ta lang tid å få noe sikkert svar på dette spørsmålet.

Genetiske undersøkelser av coronaviruset SARS-CoV-2 tyder på at det opprinnelig stammer fra flaggermus – i likhet med en rekke andre virus som også er farlige for mennesker.

Men å slå fast med større sikkerhet hvilke dyr et virus stammer fra, er vanligvis en omfattende jobb. Prosessen omfatter genanalyser og tester av prøver fra dyr. Det kan ta flere år.

I tillegg er starten på pandemien blitt en betent politisk sak. Den forrige regjeringen i USA kom med krass kritikk av Kinas håndtering av virusutbruddet. Kina nektet på sin side WHO-ekspertene adgang til landet inntil nylig.

Ulike teorier

Tidlig i epidemien sa kinesiske myndigheter at den trolig hadde startet på et marked i Wuhan der det ble solgt ville dyr.

Regjeringen til USAs tidligere president Donald Trump rettet i stedet pekefingeren mot et laboratorium i byen, Wuhan Institute of Virology.

Her jobber forskere nettopp med SARS-virus som kan overføres fra dyr til mennesker. Dette utløste mistanker om at SARS-CoV-2 kunne ha sluppet ut fra laboratoriet ved et uhell.

Kinesiske myndigheter har imidlertid avvist denne teorien, og den er aldri blitt bekreftet. Også forsvarsledelsen i USA sa i fjor at det var usikkert om teorien stemte.

Senere har kinesiske myndigheter lansert en hypotese om at viruset kunne stamme fra importert frossen sjømat. Denne påstanden er blitt avvist av en lang rekke internasjonale eksperter.

Besøkte utstilling

WHO har opplyst at delegasjonen i Wuhan både skal besøke det mye omtalte markedet, Wuhan Institute of Virology og flere andre laboratorier.

– Alle hypoteser ligger på bordet, skrev WHO på Twitter torsdag.

Når ekspertene skal besøke de mistenkte og påståtte opprinnelsesstedene, er ikke kjent. Etter besøket ved Jinyintan-sykehuset lørdag gikk ferden videre til en stor utstilling i byen.

Utstillingen hyller innsatsen til kinesiske helsearbeidere og myndigheter i den tidlige fasen av virusutbruddet.

Regjeringen i USA oppfordret nylig WHO til å gjennomføre en «robust gransking» i Wuhan. Regjeringen i Kina svarte med å advare USA mot «politisk innblanding» under besøket.