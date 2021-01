Omstridt dokumentar om den britiske kongefamilien lekket på nett

En «flue på veggen»-dokumentar filmet i 1969 er lekket på Youtube, flere tiår etter at dronning Elizabeth beordret den tatt av luften.

I dokumentaren fikk man følge den britiske kongefamilien på innsiden av hjemmets fire vegger. Den 110 minutter lange filmen ble sett av 30 millioner mennesker da den først ble sendt på TV i 1969. Kort tid etter beordret dronning Elizabeth at dokumentaren skulle fjernes og arkiveres, siden har den ikke vært å se. Årsaken skal være at den setter dronningen og familien i et dårlig lys, skriver BBC.

Nylig dukket den plutselig opp på nettstedet Youtube, og det vites ikke hvordan programmet titulert «Royal Family» havnet i feil hender. Videoen ble raskt fjernet.

I filmen skal blant annet dronning Elizabeth ha sammenlignet USAs ambassadør med en gorilla og sagt «han er en gorilla med kort kropp og lange armer», skriver.

Filmen ble i utgangspunktet laget for å gi folket muligheten til å komme tettere på og bli kjent med kongefamilien, noe flere familiemedlemmer var misfornøyde med.

– Alles øyne er rettet mot oss fra øyeblikket vi blir født, og det siste vi trengte var mer oppmerksomhet, sier dronning Elizabeths datter prinsesse Anne til CNN.