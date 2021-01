Tyskland innfører innreiseforbud for land med mutert virus

NTB

Den tyske regjeringen vedtok fredag et innreiseforbud for regioner som har påvist muterte og mer smittsomme varianter av koronaviruset.

Forbudet trer i kraft lørdag og gjelder for fly-, tog- og busselskap samt transportselskap fra land der muterte virusvarianter har spredt seg, opplyser innenriksdepartementet til nyhetsbyrået DPA.

Fra lørdag gjelder innreiseforbudet for Storbritannia, Irland, Portugal, Sør-Afrika og Brasil, og fra søndag legges Lesotho og Eswatini til listen.

Tiltaket gjelder i første omgang til 17. februar og det er unntak for personer som er bosatt i Tyskland, folk på gjennomreise og for godstransport. Et annet unntak er transport av medisinsk personell og annen medisinsk transport som haster.