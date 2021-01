Nord-Irland likevel ikke omfattet av eksportkontroll på koronavaksiner

En lastebil forlater Novaseps fabrikk i Belgium. Produksjonsproblemer ved denne fabrikken gjør at AstraZeneca har varslet om færre vaksinedoser til EU, som nå ser etter nye måter å skaffe nok doser til unionens 27 medlemsland. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

NTB

EU-kommisjonen snur og sier eksportkontroll på koronavaksiner likevel ikke gjelder for Nord-Irland og at en nødklausul i brexitavtalen ikke er utløst.

Nyheten om at EUs eksportkontroll på koronavaksiner også gjaldt Nord-Irland vakte sterke reaksjoner fredag.

EUs utøvende organ sier detaljene i den nye forskriften fortsatt finjusteres. Kommisjonen forsikrer at den i ferdigstillelsen av planen sørger for at «Irland/Nord-Irland-protokollen ikke påvirkes».

«Kommisjonen har ikke utløst nødklausulen i avtalen», heter det videre i en uttalelse fra kommisjonen som kom like før midnatt natt til lørdag.

I brexitavtalen mellom EU og Storbritannia fastslås det at alle produkter fritt skal kunne eksporteres fra EU til den britiske provinsen.

Sterke reaksjoner fra Storbritannia

Den britiske statsministeren Boris Johnson anklaget EU for å bruke artikkel 16 i den såkalte Nord-Irland-protokollen etter at planen ble presentert fredag.

Den særskilte protokollen for Nord-Irland er laget for å unngå en såkalt hard grense mellom Nord-Irland og EU-landet Irland.

Johnson ringte til EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen for å få en forklaring og ba samtidig om en rask avklaring.

– Han uttrykte dyp bekymring for de mulige følgene av avgjørelsen fra EU om vaksineeksport, heter det i en uttalelse fra statsministeren kontor.

Ifølge BBC skal Ursula von der Leyen og Boris Johnson hatt «konstruktive samtaler».

Krangel rundt AstraZeneca

Det nye systemet innebærer at legemiddelselskaper må registrere all eksport av vaksiner som er produsert i EUs medlemsland.

Ordningen blir innført etter at legemiddelselskapet AstraZeneca har varslet om mindre vaksineleveranser enn EU var forespeilet, samtidig som selskapet nekter å gi EU vaksiner som er produsert i Storbritannia.

EU fryktet ifølge BBC at bestemmelsen om fri eksport til Nord-Irland kan misbrukes av Storbritannia for å unngå eksportkontroll på vaksiner,

Dersom overføring av vaksiner eller virkestoffer til tredjeland blir «misbrukt for å omgå godkjenningssystemet vil EU vurdere å bruke alle tilgjengelige virkemiddel», understreker EU-kommisjonen.

WHO kritisk

Verdens helseorganisasjon (WHO) er kritisk til EUs avgjørelse og omtaler den som «en veldig urovekkende trend» som kan sette den globale vaksineforsyningen i fare.

– Det er ikke til hjelp at noe land på dette tidspunkt begrenser eksporten som hindre fri flyt av nødvendige ingredienser til å produsere vaksiner eller andre medisiner til resten av verden, sier direktør for medisin og helseprodukter i WHO Mariangela Simao.

Den endelige versjonen av lovteksten blir publisert lørdag, ifølge EU-kommisjonen.