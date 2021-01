Tanzanias president mener Gud har utryddet corona: – Vaksiner er upassende

Tanzania har ikke rapportert om coronatilfeller siden april 2020. Nå advares landet mot konsekvensene.

Ifølge de offisielle tallene har Tanzania kun 509 registrerte corona-tilfeller. Kun 21 personer har mistet livet som følge av corona, såkalte corona-relaterte dødsfall.

Det hører med til historien at dette er de offisielle tallene, og at Tanzania sluttet å føre coronastatistikk tilbake i april 2020.

Landets president, John Magufuli, er overbevist om at Gud har utryddet corona i landet. Nå kommer presidenten med en ny oppsiktsvekkende uttalelse om vaksiner.

– Hvis den hvite mannen kunne utvikle disse vaksinene, burde vaksiner mot AIDS, malaria og kreft vært utviklet for lengst, sier John Magufuli ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vaksiner er upassende, tilføyer presidenten.

– Hvis vi ikke kjemper som et kollektiv, vil vi være dømt

Tanzanias katolske kirke advarer derimot om en ny virusbølge i landet, og Afrikas senter for sykdom og forebygging har lenge anmodet Tanzania til å gjøre mer for å bekjempe pandemien.

– Hvis vi ikke kjemper mot dette som et kollektiv på kontinentet, vil vi være dømt, sier John Nkengasong, direktør for Afrikas senter for sykdom og forebygging, ifølge AP.

Regiondirektør Matshidiso Moeti for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Afrika, har oppfordret Tanzania til å forberede seg på covid-19-vaksiner, og bedt landet dele deres virusstatistikk med WHO.

President Magufuli har tidligere blitt advart mot konsekvensene ved å benekte pandemien.

Omstridt presidentvalg

Aidan Eyakuze, som leder initiativet for å fremme regjeringers åpenhet i Øst-Afrika, skrev nylig følgende i avisen The Citizen:

– Ved å benekte pandemien, kan Tanzania godt ha satt seg bakerst på en veldig lang venteliste for vaksiner, skrev Eyakuze ifølge AP.

Magufuli ble høsten 2020 gjenvalgt som Tanzanias president. Han fikk over 12 millioner stemmer og 84 prosents oppslutning. Opposisjonen hevder at det var omfattende fusk, skriver NTB.

Opposisjonens kandidat Tundu Lissu fikk 13 prosent og under 2 millioner stemmer. Lissu sa allerede dagen etter valget at han ikke ville anerkjenne resultatet.