Nord-Irland omfattes av EUs eksportkontroll på vaksiner

NTB

EUs eksportkontroll på coronavaksiner gjelder også Nord-Irland, selv om brexitavtalen skulle sikre fri eksport av alle varer.

I brexitavtalen mellom EU og Storbritannia fastslås det at alle produkter fritt skal kunne eksporteres fra EU til den britiske provinsen. Men EU har nå utløst en artikkel i den særskilte protokollen for Nord-Irland som åpner for at deler av avtalen kan tilsidesettes av den ene parten.

Grunnen er at EU frykter at bestemmelsen om fri eksport til Nord-Irland kan misbrukes av Storbritannia for å unngå eksportkontroll på vaksiner, melder BBC.

EU innførte fredag et system som innebærer at legemiddelselskaper må registrere all eksport av vaksiner som er produsert i EUs medlemsland. Ordningen blir innført etter at legemiddelselskapet AstraZeneca har varslet om mindre vaksineleveranser enn EU var forespeilet, samtidig som selskapet nekter å gi EU vaksiner som er produsert i Storbritannia.

Lederen for det probritiske partiet DUP, Arlene Foster, reagerer kraftig på EUs avgjørelse og kaller det en «utrolig fiendtlig handling»

Den særskilte protokollen for Nord-Irland er laget for å unngå en såkalt hard grense mellom Nord-Irland og EU-landet Irland.

Den britiske regjeringen er heller ikke fornøyd, og fredag ringte den britiske ministeren Michael Gove til EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic for å uttrykke bekymring.

Ifølge en talsmann for statsministerens kontor har EU unnlatt å varsle Storbritannia om sine handlinger knyttet til Nord-Irland-protokollen. Han sier også at Storbritannia vurderer nøye hva neste steg vil bli.