Neprjajeva med brudd i hånden – VM i fare

VM står i fare for Natalja Neprjajeva etter at et fall under fredagens 10 kilometer endte med brudd i hånden. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

VM i Oberstdorf er i fare for den russiske langrennsstjernen Natlaia Neprjajeva etter at hun brøt hånden under fredagens verdenscuprenn i Falun.