Kilder: EU åpner for å stanse vaksineeksport

Et nytt eksportregister kan gjøre det mulig for EU-land å stanse eksport av vaksiner dersom en produsent ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor EU.

NTB

Et varslet EU-register over vaksineeksport åpner for at medlemsland kan sette foten ned for å sende vaksiner ut av unionen, ifølge en EU-tjenestemann.