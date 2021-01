FN og EU advarer om kuppfare i Myanmar

Aung San Suu Kyis parti vant valget i november. FN, EU, USA og flere andre land advarer nå om fare for kupp etter at hæren de siste ukene har reist tvil rundt valgresultatet.

NTB

FN, EU, USA og flere andre land advarer om fare for kupp i Myanmar og oppfordrer hæren til å overholde demokratiske spilleregler.

Advarselen henger sammen med gjennomføringen av valget i Myanmar 8. november, der fredsprisvinner Aung San Suu Kyis regjerende parti NLD vant klart. Den nye nasjonalforsamlingen trer sammen for første gang 1. februar.

Men de siste ukene har landets mektige militære påstått at det var omfattende valgfusk i valget.

Tirsdag nektet en talsmann for hæren å utelukke muligheten for at hæren kan ta makten for å håndtere det han kalte en politisk krise. Dagen etter sa landets mektigste person, hærsjef Min Aung Hlaing, at grunnloven kan bli satt til side under visse omstendigheter.

USAs ambassade og 16 andre lands ambassader, blant dem den tidligere kolonimakten Storbritannia, samt EUs delegasjon, sendte fredag ut en felles oppfordring til hæren om å holde seg til demokratiske spilleregler.

– Vi motsetter oss alle forsøk på å endre utfallet av valget eller på å hindre Myanmars demokratiske overgang, står det i uttalelsen.

FNs generalsekretær António Guterres er dypt bekymret.

– Han oppfordrer alle aktører til å avstå fra enhver form for tilskyndelse eller provokasjon, og til å vise lederskap, samt holde seg til demokratiske normer og respektere utfallet av valget, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

November-valget var det andre i landet etter 49 år med militærdiktatur.