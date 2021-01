Spanias økonomi krympet med 11 prosent

NTB

Den økonomiske coronanedturen for Spania i fjor ble svært bratt. Brutto nasjonalprodukt falt med 11 prosent, viser foreløpige tall.

Anslaget fra det nasjonale statistikkbyrået er stort sett på linje med regjeringens anslag på 11,2 prosents nedgang. Det internasjonale pengefondet (IMF) var litt mer pessimistiske og anslo at Spanias økonomi ville krympe med 12,8 prosent.

Et lyspunkt for spanjolene er at arbeidsledigheten i fjorårets siste kvartal var den laveste på nesten tre år. Den er likevel langt over norske nivåer og endte på 16,1 prosent i årets siste tre måneder.