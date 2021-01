Verste økonomiske nedtur i Frankrike siden krigen

«Velg Frankrike» var slagordet for en næringslivskonferanse der president Emmanuel Macron talte nylig. Franks økonomi kan trenge all drahjelpen den kan få etter at fjoråret endte med den verste økonomiske nedturen siden krigen. Arkivfoto: Ludovic Marin / AP / NTB

NTB

Coronapandemien har ført Frankrike inn i en dyp resesjon, som er den verste siden andre verdenskrig. Økonomien krympet med 8,3 prosent.

Tallene fra det nasjonale statistikkbyrået Insee er likevel ikke fullt så ille som byråets tidlige prognose på 9 prosents nedgang. Regjeringen hadde anslått en tilbakegang på hele 11 prosent.

Et lyspunkt er at nedturen i siste kvartal ikke ble like bratt som i perioden mars til mai, de tre første månedene etter at pandemien nådde landet. I årets tre siste måneder falt brutto nasjonalprodukt med forholdsvis beskjedne 1,3 prosent.

Før pandemien rammet var Frankrike ett av landene i Europa med størst vekst, med en øking i BNP på 1,5 prosent i 2019.