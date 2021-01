Storbritannia med nytt visum for innbyggere i Hongkong

Den britiske regjeringen lover å støtte befolkningen i sin tidligere koloni Hongkong mot kinesisk inngrep og forbereder en ny visumordning som åpner for at flere innbyggere i Hongkong kan komme til Storbritannia. Foto: Kin Cheung / AP / NTB

NTB

Den britiske regjeringen lover å støtte befolkningen i sin tidligere koloni Hongkong mot kinesisk inngrep og forbereder en ny visumordning.

De som fra før har status som britisk borger i utlandet , en type nasjonalitet som ble brukt fram til Hongkong ble tilbakeført til Kina i 1997, vil fra søndag kunne søke om å bo og jobbe i Storbritannia for opp til fem år og etter hvert søke om statsborgerskap.

Fra før hadde personer med denne statusen rett til et britisk pass, men kunne bare besøke Storbritannia i seks måneder og ikke jobbe eller bosette seg der.

Storbritannia sier landet handler som et svar på sikkerhetslovene som Kina innførte i fjor og som har rammet Hongkongs demokratiforkjempere hardt.

– Jeg er svært stolt over at vi har fått til denne ordningen som gjør det mulig for britiske borgere i Hongkong å leve, jobbe og etablere seg i vårt land, sier statsminister Boris Johnson.

– Ved å gjøre det hedrer vi det dype historiske og vennskapelige båndet til folket i Hongkong, og vi står opp for frihet og selvstendighet – verdier både Storbritannia og Hongkong holder kjært, sier Johnson.

En hvert innbygger i Hongkong som er født før 1997 kan søke om status som britisk borger i utlandet. Den britisk regjeringen anslår at opp mot 322.400 av Hongkongs 7,5 millioner innbyggere vil søke om visumet.