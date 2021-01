Trump blir neppe å se i presidentklubben

Bill Clinton (t.v.), George W. Bush (i midten) og Barack Obama (t.h.) inngår sammen med 96 år gamle Jimmy Carter i en eksklusiv klubb av tidligere presidenter i USA, og opptrer til tider sammen, som her i forbindelse med innsettelsen av president Joe Biden. Lite tyder på at Donald Trump blir å finne i klubben. Foto: AP / NTB

NTB

Donald Trump blir neppe å se i klubben av tidligere amerikanske presidenter, og det er de øvrige trolig glade for.

Tidligere amerikanske presidenter samles med visse mellomrom, glemmer politiske motsetninger, vier seg til felles innsats, smiler hjertelig og klapper hverandre på skulderen.

Noen ganger er det i begravelser, andre ganger for å markere historiske hendelser eller for å bivåne presidentinnsettelser.

De tidligere presidentene kritiserer sjelden hverandre, og de er også svært tilbakeholdne med å karakterisere de øvriges innsats under tiden i Det hvite hus.

Anklager om fusk

Donald Trump mener bestemt at han fortjente ytterligere fire år i Det hvite hus og har i månedsvis kommet med udokumenterte påstander om at han ble frastjålet valgseieren ved hjelp av massiv fusk fra demokratenes side.

Få tror derfor at 74-åringen, som rakk å bli stilt for riksrett to ganger i løpet av fire år, vil bli noen flittig gjest i klubben av tidligere presidenter. Det lever de øvrige medlemmene trolig godt med.

– Han har på en måte ledd av enhver som har antydet at han ville bli godtatt i presidentklubben, sier Kate Andersen Brower.

Hun intervjuet Trump i 2019 under arbeidet med boken «Team of Five: The Presidents’ Club in the Age of Trump.»

– Jeg tror ikke jeg vil bli godtatt, sa Trump under intervjuet med henne.

Ikke nevnt ved navn

Etter presidentinnsettelsen av Joe Biden spilte tre av klubbens nåværende medlemmer, Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton inn en tre minutter lang video der de hyllet det fredelige maktskiftet og amerikansk demokrati.

Trump ble ikke nevnt ved navn i videoen.

– Det faktum at tre av oss står her, og snakker om et fredelig maktskifte, demonstrerer den institusjonaliserte integriteten her i landet, sa Bush.

Obama betegnet presidentinnsettelsen som «en påminnelse om at vi kan være sterkt uenige, men likevel anerkjenne vår felles menneskelighet, og at vi som amerikanere har mer til felles enn det som skiller oss».

Holdt seg unna

Som første avtroppende president på 152 år, holdt Trump seg unna da etterfølgeren Biden ble innsatt 20. januar.

Bush, Clinton og Obama var derimot på plass og fulgte etter innsettelsen Biden til Den ukjente soldats grav, der presidenten tradisjonen tro la ned krans.

Deretter spilte de tre tidligere presidentene også inn en video der de oppfordret sine landsmenn til å vaksinere seg mot koronaviruset som til nå har krevd over 430.000 liv i USA.

96 år gamle Jimmy Carter, som er den fjerde gjenlevende presidenten, har sviktende helse og deltok ikke.

Respekt

Jeffrey Engel, som grunnla og leder Center for Presidential History ved Southern Methodist University i Dallas, mener at Trump ikke hører hjemme i presidentklubben.

– Medlemmene av denne klubben har rent historisk blitt respektert av påfølgende presidenter. Selv Richard Nixon ble respektert av Bill Clinton, Ronald Reagan og de øvrige for sin utenrikspolitikk, sier Engel.

– Jeg kan ikke se for meg at det er mange som vil ringe Trump for å få strategiske råd, sier han.

Felles innsats

Selv om USAs tidligere presidenter som oftest opptrer samlet under seremonielle anledninger, vier de seg i enkelte tilfeller også til veldedighet og felles innsats etter katastrofer.

Bush sr. og Clinton dro i 2005 i gang en kampanje for å få det amerikanske folk til å bistå ofrene for tsunamien i Sørøst-Asia, og daværende president George W. Bush fikk hjelp av Clinton for å samle inn penger til ofrene for orkanen Katrina.

Da Bush sr. døde i 2018, skrev Clinton at «hans vennskap har vært et av mitt livs største gleder».

Obama fikk hjelp av både Clinton og George W. Bush til å samle inn penger til ofrene for jordskjelvet som raserte Haiti i 2010.

Bildet av Bush der han snek en halspastill inn i hånden til førstedame Michelle Obama under John McCains begravelse, illustrerte også det gode forholdet mellom dem.

Lite populær

Obama forsøkte å etablere et godt forhold til Trump og inviterte den påtroppende presidenten til Det hvite hus etter valgseieren i november 2016.

Det var også det eneste møtet mellom de to, og Trump anklaget senere Obama for avlytting, også det en udokumentert påstand. Han brukte også mye av presidentperioden på å kritisere og omgjøre Obamas politikk.

Selv om Trump nyter liten popularitet innen maktens sirkler i Washington for tiden, kan det ikke utelukkes at tiden vil lege enkelte sår.

Da han ble intervjuet av Brower sa han at han ikke utelukket et framtidig vennskap med Clinton, som han tidligere pleide å spille golf med.

Noen tradisjonell ekspresident på linje med de øvrige, er det derimot få som regner med at han blir.

– Jeg tror Trump har gått for langt. Jeg tror ikke de tidligere presidentene noensinne vil ønske ham velkommen, sier Brower.