To menn bøtelagt etter snøballkrig i Nord-England

NTB

De to unge mennene i Leeds må ut med 10.000 pund hver, tilsvarende 118.000 kroner, for å ha arrangert en stor snøballkrig.

I midten av januar samlet hundrevis av personer seg i en park i den engelske byen for å kaste snøball på hverandre etter oppfordring fra de to mennene på 20 og 23 år. Bilder fra hendelsen spredte seg raskt på sosiale medier.

– Vi skriver ikke ut disse høye bøtene med glede, men deres handlinger oppfordret hundrevis av folk til å være i nærheten av hverandre, noe som skapte en betydelig og fullstendig unødvendig fare for virusspredning, sier politiinspektør Damien Miller ved politiet i West Yorkshire.

– Det er et åpenbart brudd på lovgivningen som er innført for å holde folk trygge i en kritisk tid for oss alle, fortsetter han.

Nedstengingen i England gjør at folk kun kan møte en annen person, som ikke tilhører husholdningen, utendørs for sportslige aktiviteter. Organiserte samlinger med mer enn 30 personer kan straffes med bøter på 10.000 pund, ifølge politiet.