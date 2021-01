Skiskytterprofil Samuelsson raser mot Besseberg: – Jeg har visst om dette i tre år

NTB

Den svenske stjernen Sebastian Samuelsson er ikke overrasket over anklagene mot tidligere IBU-president Anders Besseberg i en omfattende granskningsrapport.

Rapporten hevder at den tidligere presidenten i Det internasjonale skiforbundet (IBU) beskyttet russiske interesser i omtrent alt han gjorde. Han anklages blant annet for korrupsjon og for å ha hjulpet Russland med å skjule doping.

– Jeg har visst om dette i tre år. Jeg sa allerede da at Besseberg er korrupt, sier Samuelsson til Aftonbladet.

– Jeg blir skikkelig forbannet. Jeg synes det er helt bedrøvelig. Samtidig er jeg glad for at det kommer fram, sier han.

Norges skiskytterstjerne Johannes Thingnes Bø mener det er en katastrofe.

– Jeg er sjokkert over det som kommer fram i rapporten. Det er en katastrofe for idretten vår. For IBU som organisasjon er det et skudd i magen. De har tapt hele sin integritet på dette, sier Thingnes Bø til TV 2.

Besseberg har ikke uttalt seg om saken etter at rapporten ble lagt fram. Hans advokat Norberg Wess nekter for at Besseberg har mottatt penger eller andre fordeler fra russiske representanter eller andre.

NTB har uten hell forsøkt å komme i kontakt med både Besseberg og hans advokat for kommentarer til IBU-rapporten.