FT: Tyskland fraråder bruk av AstraZeneca-vaksine på eldre

Tyske helsemyndigheter anbefaler at AstraZenecas vaksine kun gid til dem mellom 18 og 64 Illustrasjonsfoto: Silvia Izquierdo / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tyske myndigheter har skrevet et utkast der de anbefaler at AstraZenecas covid-19-vaksine ikke gis til personer over 65 år, skriver Financial Times.