Bernie Sanders-produkter har samlet inn 1,8 millioner dollar til veldedighet

Bildet av en vinterkledd Bernie Sanders på Joe Bidens innsettelsesseremoni var kanskje ikke det mest flatterende av senatoren, men det er både blitt populært og velgjørende. Foto: Saul Loeb / Pool Photo via AP / NTB

NTB

Bildet av Sanders i en praktisk vinterjakke og med fargerike strikkevotter blant de ellers frakk- og kåpekledde politikerne foran Kongressen, gikk viralt og er blitt klippet inn i tallrike bilder, kunstverk og videoer over hele verden.

Den 79 år gamle senatoren fra Vermont har utnyttet populariteten til å selge Bernie-produkter, og de siste fem dagene har han solgt produkter for 1,8 millioner dollar, tilsvarende 15,4 millioner norske kroner.

– Jane og jeg er forbløffet over kreativiteten som mange har vist den siste uken, og vi er glade for at vi kan bruke min popularitet på internett til å hjelpe dem som trenger det i Vermont, sier Sanders.

Inntektene går til Meals on Wheels, som skaffer varme måltider til folk i Vermont som er kronisk syke og ikke har mulighet til å lage sin egne måltider, og til Vermont Parent Child Network.

– Men denne summen er ikke noe erstatning for handling fra Kongressen, sa Sanders med referanse til den massive krisepakken som behandles der.