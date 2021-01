Sjokktap for Solskjærs menn mot tabelljumboen

Sheffield United feirer vinnermålet i bortekampen mot Manchester United. Foto: Laurence Griffiths, Pool via AP / NTB

NTB

Manchester United skulle ta tilbake tabelltoppen med seier mot tabelljumbo Sheffield United, men gikk på en kjempesmell med 1-2-tap på Old Trafford.

Dermed fikk Ole Gunnar Solskjær og hans menn en fryktelig nedtur etter alle oppturene den siste tiden. Det var elendig forsvarsspill da Oliver Burke ble matchvinner for gjestene et drøyt kvarter før slutt.

Sheffield United ledet ved pause etter at to svært lignende situasjoner i hver sin ende av banen ble ulikt bedømt av dommeren. I det 23. minutt tok Sheffield United-spiller John Fleck hjørnespark fra høyre, David de Gea feilet i feltet og Kean Bryan stusset ballen i lengste hjørne.

Bryan, som ble utviklet i Manchester Citys akademi, kunne juble for sitt første mål for Sheffield United.

Noen minutter senere var det Manchester United som tok corner fra høyre. Keeper Aaron Ramsdale glapp ballen, og Anthony Martial sparket den i mål, men dommeren annullerte for angrep på keeper fra Harry Maguire.

TV-bildene viste at de Gea hadde fått omtrent akkurat like ublid behandling forut for 0-1-målet, men da ble det godkjent.

Manchester United dominerte banespillet stort, men imponerte ingen mot et lag som hadde tatt bare fem poeng på sine 19 første PL-kamper denne sesongen.

Sto og så på

De fleste trodde det skulle bli vendepunktet da Maguire nikket inn 1-1-målet på hjørnespark fra Alex Telles i det 64. minutt. Han viste styrke i duellen med Phil Jagielka og styrte ballen i hjørnet.

United jaget vinnermålet som ville sendt laget forbi byrival City igjen og til tabelltopp, men i stedet kom en ny smell i det 74. minutt. Etter en svak de Gea-klarering fikk Sheffield United spille mange trekk i United-feltet mens hjemmeforsvarerne sto og så på. Til slutt sendte Burke i vei et skudd som endret retning på Axel Tuanzebe og utmanøvrerte keeper. Ballen gikk i mål via tverrliggeren.

Rett etter kom tverrliggeren gjestene til unnsetning da Telles sendte i vei et skudd som sneiet en motspiller og duppet ned på tverrliggeren.

Leicester rett bak

Nærmere kom ikke hjemmelaget utligning, og de er nå poenget bak Manchester City og poenget foran Leicester, som samtidig spilte 1–1 borte mot Everton.

James Rodríguez ga Everton ledelsen i første omgang, men Youri Tielemans satte inn en fortjent utligning for Leicester midtveis i 2. omgang.