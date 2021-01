NTB

Portugal stanser alle flygninger til og fra Brasil på grunn av økt coronasmitte og oppdagelsen av nye virusmutanter.

Det opplyser den portugisiske regjeringen onsdag. Tiltaket iverksettes fra 29. januar.

Portugal har for tiden størst smittetrykk i verden med 1.531 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, ifølge tall fra Johns Hopkins University.