Wuhan-innbyggere sier de trues til taushet før WHO-besøk

NTB

Slektninger til coronarammede i Wuhan sier de blir sensurert og tvunget til stillhet før besøket fra eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

En gruppe eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som er i Wuhan i Kina for undersøke hvordan coronaviruset oppsto, er snart ute av en to ukers karantene.

Mellom 80 og 100 familiemedlemmer av personer som døde under utbruddet i Wuhan for et år siden, har hatt en gruppe på meldingstjenesten WeChat. De har ønsket å holde lokale myndigheter ansvarlige for virushåndteringen. Gruppen ble uten forvarsel slettet for rundt ti dager siden.

Medlemmene av gruppen har lenge blitt overvåket og truet, men presset har økt de siste dagene i forkant av WHOs besøk, ifølge nyhetsbyrået AFP.

WHO-eksperter snart karantenefrie

De 13 FN-ekspertene fullfører karantenetiden i løpet av de neste 24 timene og kan da starte på undersøkelsene i byen der viruset først ble oppdaget, melder CNN

Arbeidet til ekspertgruppen vil følges nøye fra mange hold når den skal forsøke å finne ut hvordan viruset oppsto og spredte seg til resten av verden.

– Verdens øyne er rettet mot dette arbeidet, det er også verdens meninger, sa den nederlandske virologen og WHO-eksperten Marion Koopmans til kanalen onsdag morgen. Hun forberedte seg da på å forlate hotellkarantenen.

– Nervøse

Slettingen av gruppen i WeChat viser at kinesiske myndigheter er redde, sier Zhang Hai, et medlem av gruppen og en uttalt kritiker av myndighetenes håndtering av virusutbruddet.

Zhang Hai mistet faren tidlig i coronapandemien og mener håndteringen fra lokale myndigheter var kritikkverdig. Han sier nå at de blir tvunget til stillhet av kinesiske myndigheter i forkant av WHO-eksperters ankomst i Wuhan. Bildet er tatt i forbindelse med et intervju i oktober i fjor. Les mer Lukk

– Dette viser at kinesiske myndigheter er veldig nervøse. De er redde for at disse familiene skal komme i kontakt med WHO-ekspertene, sier 51 år gamle Zhang. Faren hans døde tidlig i utbruddet og familien tror at dødsårsaken var covid-19.

Andre medlemmer av gruppen har bekreftet at den er slettet. WeChat styres av den kinesiske telegiganten Tencent. Populære tjenester sensurerer regelmessig innhold myndighetene ikke ønsker.

Et annet familiemedlem, en pensjonist som sier at hennes voksne datter døde av viruset i januar i fjor, forteller at hun i forrige uke ble innkalt av myndigheten til et møte. Der ble hun advart mot å «snakke med medier eller bli brukt av andre».

Ifølge offisielle kinesiske tall har litt over 4.600 coronasmittede personer dødd i Kina. Nesten 3.900 av dem døde i Wuhan.