AstraZeneca forsvarer seg etter EU-kritikk

NTB

Vaksineselskapet AstraZeneca erkjenner det har vært problemer med leveransen til EU, men avviser at selskapet favoriserer andre land.

I et intervju med den italienske avisen La Republicca svarer selskapets toppsjef Pascal Soriot på kritikken som her kommet etter at AstraZeneca varslet en betydelig reduksjon i leveransen.

Han erkjenner at det har vært forbigående problem i forskjellige regioner, ikke minst i EU. Samtidig har Storbritannia, som allerede har godkjent vaksinen, sikret seg større leveranse.

-Men kontrakten med britene ble underskrevet tre måneder før avtalen ble inngått med EU. Så vi har i forhold til Storbritannia hatt tre måneder ekstra til å klargjøre alle forbigående problemer med leveringen av coronavaksinen, sier han.