WHO: Vaksiner de fattigste, ikke turister

Flere land er godt i gang med coronavaksineringen. Her vaksineres Alda Maxis (70) av sykepleier Shyun Lin i Brooklyn, New York. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

NTB

De mest vanskeligstilte i samfunnet bør være blant de første som får coronavaksinen, mens turister foreløpig ikke bør vaksineres, råder WHO i en ny anbefaling.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler ikke coronavaksinering av reisende siden det foreløpig ikke finnes bevis på at vaksinering også reduserer risikoen for å videreføre smitte.

Europeiske land har tatt til orde for å innføre et vaksinepass som vil fjerne reiserestriksjoner for dem som er vaksinert.

Samtidig fremholder organisasjonen at kritisk helsepersonell og meget gamle personer bør vaksineres først.

Deretter bør andre helsearbeidere, eldre, lærere og vanskeligstilte mennesker som bor trangt, stå i køen, Sistnevnte gruppe omfatter mennesker i flyktningleirer, fengsler, slum og andre steder der sosial distansering ikke er mulig.

WHO vil revidere anbefalingen etter hvert som flere vaksiner blir tilgjengelige.