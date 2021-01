Italias statsminister går av

NTB

Giuseppe Conte har levert inn sin avskjedssøknad som italiensk statsminister. Det er ventet at han vil forsøke å få på plass en ny koalisjon.

Conte samlet regjeringen tirsdag for å informere dem om beslutningen før han gikk til president Sergio Mattarella ved 12-tiden. Han forlot presidentpalasset etter an halvtime, skriver avisen Il Foglio. Det er varslet at Conte vil komme med en videouttalelse onsdag.

Avskjedssøknaden kommer til tross for at Conte klarte seg gjennom tillitsvoteringer i begge kamrene i den italienske nasjonalforsamlingen nylig.

Etter møtet med presidenten, informerte Conte Senatet om avskjeden. Ettersom han nå formelt leder et forretningsministerium, stanser all behandling av lovforslag i nasjonalforsamlingen. Komitébehandlingen av planen for bruk av EUs gjenreisingsstøtte fortsetter.

Uenige om EU-midler

Det er nettopp uenighet om hvordan coronamidlene skal brukes som førte til voteringen forrige uke. 13. januar mistet Conte det parlamentariske flertallet da Italia Viva, partiet til tidligere statsminister Matteo Renzi, trakk seg fra regjeringskoalisjonen.

Partiets to ministre unnlot å stemme da regjeringen ble enige om en plan for hvordan EU-midlene skulle brukes og om Italia også skulle søke om penger fra et annet EU-fond.

Fortsatt støtte

Rett før det ble kjent at den partiuavhengige statsministeren ville søke avskjed, gikk topper fra de to største koalisjonspartiene ut med støtte til en mulig ny Conte-regjering.

– Landet går gjennom en av sine verste perioder noensinne på grunn av pandemien. Vi må alle samle oss rundt Giuseppe Conte, sier utenriksminister Luigi Di Maio, som representerer Femstjernersbevegelsen. Også Det demokratiske partiet PD støtter statsministeren.

Klokken 14.30 skal lederne i sentrum-høyre-opposisjonen møtes for å vurdere situasjonen. Italia Viva samler sine parlamentariske grupper tirsdag kveld eller onsdag.

Kan danne sin tredje regjering

Det er opp til president Mattarella om Conte eller noen andre får jobben med å danne ny regjering. Dersom det ikke er mulig å danne et stabilt flertall, kan det gå mot nyvalg.

Dersom Conte får fornyet tillit, vil han forsøke å danne sin tredje koalisjonsregjering siden han kom til makten i 2018.