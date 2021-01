McConnell går med på prosedyreavtale i Senatet

Chuck Schumer (bakerst) har omsider fått samtykke fra Mitch McConnell (midten) slik at Senatet kan fungere igjen. Foto: Kevin Dietsch/Pool via AP/NTB

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, uttalte mandag at han vil støtte en avtale som klargjør prosedyrer og kjøreregler i Senatet.

Det skjer etter at McConnell har forsikret seg at flere sentrumsorienterte demokrater i Senatet har droppet kravet om at den omstridte filibuster-ordningen fjernes, skriver Reuters.

– Filibusteren var en viktig del av grunnlaget for prosedyreavtalen sist Senatet var delt på midten. Med denne forsikringen ser jeg fram til å forhandle fram en prosedyreavtale på grunnlag av den forrige, sier McConnell.

Filibusteren gjør at mindretallspartiet kan holde igjen voteringer på mange typer forslag, med mindre flertallet kan skaffe 60 stemmer for å stanse det. Den har vært særlig omstridt de siste tolv årene, idet Republikanerne brukte den for å stanse de fleste lovforslag fra Barack Obama, og Demokratene brukte den for å stanse de fleste fra Donald Trump.

Harris avgjør ved uavgjort

Begge partier har 50 mandater i Senatet, og det er visepresident Kamala Harris som i så fall avgjør dersom en votering ender uavgjort. Dermed er det Demokratene som formelt sett har flertallet.

Hun har imidlertid forpliktelser som gjør at hun ikke kan være i Senatet under hvert møte, og partiene trenger en avtale for å bli enige om hvordan kammeret skal fungere dag-for-dag.

Vanligvis rutine

Dette er vanligvis rutine, men McConnell holdt igjen fram til han fikk forsikringer om at Demokratene foreløpig ikke har flertall for å fjerne filibusteren.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sier gjennom en talsmann at han er glad for at McConnell til slutt kastet inn håndkleet. Med en avtale vil blant annet Demokratene endelig få flertallet og lederverv i alle Senatets komiteer.

I tillegg har ikke Schumer selv uttalt at han vil beskytte filibusteren, som betyr at han kan bruke trusselen om å fjerne den som forhandlingskort senere.