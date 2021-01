California letter på koronarestriksjonene. Det betyr at blant annet neglesalonger kan åpne igjen mange steder. Foto: Rich Pedroncelli / AP / NTB

NTB

USAs mest folkerike delstat fjerner påbudet om å holde seg hjemme etter at smittekurven har jevnet seg ut.

– Med umiddelbar virkning oppheves påbudet i alle regioner i California om å holde seg hjemme, sa guvernør Gavin Newsom, som peker på at delstaten har lagt det verste bak seg.

Påbudet om å holde seg hjemme ble innført i desember. Den overraskende avgjørelsen om å fjerne påbudet blir hyllet av bedrifter som sliter økonomisk, men fører til advarsler fra helsemyndighetene, som er bekymret for at folk blir slepphendte.

Bedre kapasitet ved sykehusene

Avgjørelsen er basert på en prognose om at kapasiteten på sykehusene i delstaten øker, etter at flere sykehus i Sør-California nærmest var overfylte av koronapasienter for en måneds tid siden.

Om lag halvparten av delstatens innbyggere bor sør i California, og fremdeles er det liten eller ingen ledig kapasitet ved sykehusene, ifølge tall fra helsemyndighetene.

Men Newsom sier prognosene for de neste fire ukene viser at kapasiteten vil øke til 33 prosent som følge av nedgangen i smittetallene.

Fortsatt restriksjoner

Fjerningen av påbudet betyr at restauranter igjen kan tilby matservering utendørs og gudstjenester kan holdes utendørs. Frisør- og neglesalonger og andre butikker kan ha flere kunder i lokalene.

Fortsatt gjelder restriksjoner som er innført i de ulike fylkene. Det betyr forbud mot en rekke aktiviteter, som barbesøk, innendørs bespisning og å være publikum på sportsarrangementer.

Om lag 23.000 smittetilfeller blir registrert hver dag. Det er 7.000 færre enn for en uke siden, og andel positive koronatester har falt til 8 prosent fra rekordhøye 20 prosent.