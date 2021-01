Danske fiskere sliter uten adgang til norske farvann

NTB

Uten en fiskeriavtale mellom EU og Norge, er det meste av norsk farvann stengt for danske fiskere, som fortviler på vegne av både seg selv og fiskebestandene.

– Det har veldig stor betydning at man i snart en måned ikke har kunnet bruke de tradisjonelle fiskeplassene. Når man klumper sammen danske og utenlandske fiskebåter i for eksempel Skagerrak og den danske delen av Nordsjøen, er det verken godt for fiskebestanden eller for fiskernes økonomi, sier leder Svend-Erik Andersen i Danmarks Fiskeriforening.

En ny fiskeriavtale mellom EU, Norge og Storbritannia er ennå ikke på plass, og dermed er det begrensninger i adgangen til å fiske i hverandres farvann. For et par uker siden ble det inngått en midlertidig avtale om gjensidig tilgang til de ulike delene av Skagerrak.