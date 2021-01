Merkels stabssjef: Den britiske virusvarianten vil dominere

NTB

Varianten av coronaviruset som ble oppdaget i Storbritannia, vil bli den største varianten i Tyskland, mener statsminister Angela Merkels nærmeste medarbeider.

– Vi må allerede hanskes med den nye varianten på flere sykehus. Det betyr at den er i landet, og på et tidspunkt – som i andre land – vil den overta og forårsake problemer. Det er jeg veldig sikker på, sa stabssjef Helge Braun på et politisk talkshow.

Virusvarianten Braun snakker om, er blitt den mest framtredende i Storbritannia. Den er sannsynligvis mer smittsom, men det er ikke mulig å si sikkert at den er mer dødelig.

– Vi vil holde den ute av landet lengst mulig, og holde den under kontroll der den allerede finnes, sa Braun.

Smittebølgen har begynt å bremse opp i Tyskland. Mandag meldte folkehelseinstituttet Robert Koch-Institut om 6.729 tilfeller i løpet av det siste døgnet, mot 7.141 i samme periode uka før.