Australia godkjenner koronavaksine

NTB

Australske helsemyndigheter har godkjent Pfizer og Biontechs koronavaksine, og vaksineringen kan starte i slutten av februar, sier statsminister Scott Morrison

Legemiddelverket (TGA) innvilget Pfizer og Biontech en midlertidig godkjenning, og vaksinen er dermed den første som er godkjent i Australia.

– Jeg merker meg at dette ikke er en nødgodkjenning som i andre land. Dette er en formell godkjenning etter TGAs vanlige prosedyrer, og vi er et av de første landene som har gått gjennom denne omfattende og grundige prosessen for å sikre godkjenning av denne vaksinen, sier Morrison

Australia har sikret seg 10 millioner doser fra Pfizer/Biontech. Det er nok til å vaksinere fem millioner mennesker, og helsearbeidere og eldre er først ut.

Morrison sier vaksineringen starter så smått i slutten av februar, i stedet for i midten av måneden som regjeringen hadde lovet, på grunn av problemer med produksjonen og leveringen.

Vaksineprogrammet er ventet å være fullført innen oktober, ifølge statsministeren.

Australia er i stor grad virusfri og har registrert 909 koronarelaterte dødsfall blant 28.700 smittetilfeller hos landets 25 millioner innbyggere.

Landet har også inngått en avtale om leveranse av 50 millioner doser av AstraZenecas vaksine. Mesteparten av denne vaksinen skal produseres lokalt, men den er ennå ikke godkjent av legemiddelverket.