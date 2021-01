Biden utnevner nye ledere for USAs globale radiostasjoner

Biden-administrasjonen utnevnte søndag nye sjefer for USAs globale radiokanaler etter å ha sparket de Trump-utnevnte forgjengerne. Har fra Radio Free Europe/Radio Libertys kontor i Praha i Tsjekkia i 2010. Arkivfoto: Michal Kamaryt /CTK via AP / NTB

NTB

Biden-administrasjonen utnevnte søndag nye sjefer for USAs globale radiokanaler etter å ha sparket de Trump-utnevnte forgjengerne.

Daisy Sindelar blir sjef for Radio Free Europe/Radio Liberty etter Ted Lipien, Bay Fang returnerer til sin stilling som sjef for Radio Free Asia etter Stephen Yates, og Kelley Sullivan tar plassen til Victoria Coates som sjef for Middle East Broadcasting Networks.

Kelu Chao, som er fungerende sjef for paraplyorganisasjonen U.S. Global Media, kunngjorde utnevnelsene, bare en måned etter at forgjengerne var innsatt i stillingene av Trump-administrasjonen.

Chao selv tok over byrået etter at Trump-utnevnte Michael Pack ble sparket to timer etter at Biden var innsatt som president onsdag.

Direktøren og visedirektøren for Voice of America ble avsatt samtidig, mens sjefen for Office of Cuba Broadcasting trakk seg.

Demokratene og andre har anklaget Pack for å forsøke å gjøre Voice of America og de andre kanalene til propagandamaskiner for Trump.

– Nå mer enn noensinne må amerikanske internasjonale medier være en presis og pålitelig kilde for nyheter og informasjon på steder der det er mest behov for å kaste lys over sannheten, sier Karen Kornbluh som er utnevnt til styreleder for nettverket.